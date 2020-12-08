Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına varıldı

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildiAhmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa'nın olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi. 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.

Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor. Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.