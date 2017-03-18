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Kültür-Sanat

Ahmed Arif'in büstüne saldırı

PEN Türkiye: Pes artık, yetkilileri göreve falan çağırmıyoruz!

18 Mart 2017 20:16

Şair Ahmed Arif’in Diyarbakır’da bulunan büstüne saldırı düzenlendi. Şairin büstü yerinden söküldü ve kaidesine zarar verildi. 2002 yılında şairin oğlu heykel sanatçısı Filinta Önal tarafından yapılan büst, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Sur dibindeki bir parkta yer alıyordu.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu tarafından Diyarbakır’da bulunan Ahmed Arif büstüne yönelik saldırıya dair yapılan açıklama şöyle:

“Şiirimizin asi kalemi Ahmed Arif’in 90. yaşını kutluyoruz. Kutlama hazırlıkları, 1927 doğumlu büyük şairimizin, 2002 Mayıs ayında Diyarbakır Sur’da yaptırılan büstünün tahrip edilmesiyle başladı. 15 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Edebiyat Festivalinde bir törenle açılan büstün kaidesinde şairin şu dizeleri yer alıyor: “Bir ben bileceğim oysa/ne afat sevdim/bir de ağzı var dili yok/Diyarbekir kalesi”

"Şairin oğlu Heykeltıraş Filinta Önal tarafından yapılan büst, surların hemen dışında, tek kapı ile çift kapının arasındaki yeşil alanda bulunuyordu. Belediye yetkilileri iki hafta önce büstü alıp giderken, ‘onarıp eski yerine yerleştireceğiz’ demişler. Olayı bize Diyarbakır temsilcimiz  Şeyhmus Diken bildirdi. Rivayet odur ki kimin yaptığını kimse bilmiyormuş! Şairimizin 90. yaşını kutluyor ve Türkiye PEN olarak pes diyoruz artık pes, başka ne diyeceğimizi bilemiyoruz, yetkilileri de, müsterih olsunlar, göreve filan çağırmıyoruz!”

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Ahmed ArifbüstDiyarbakır

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