Ahmed Arif'in adı okuduğu okula verildi

Türkiye şiirinin en büyük isimlerinden Ahmed Araf'in adı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuduğu ortaokula verildi. Siverek'teki Türközü İlköğetim Okulu'nun adı, Anadolu'nun sesini şiire taşıyan ve "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabıyla Türkiye şiirinde unutulmaz bir iz bırakan şairin anısına "Ahmed Arif Ortaokulu" olarak değiştirildi. İsim değişikliği, AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun girişimi üzerine yapıldı.

Siverek Gülabiyey Mahallesi'ndeki Ahmed Arif'in okuduğu Türközü Ortaokulu'nun isim değişikliği için bugün (23 Mayıs 2014) tören yapıldı. Ahmed Arif Ortaokulu olarak ismi değiştirilen okulda gazetecilere açıklama yapan AKP Şanlıurfa Milletvekili Doç. Zeynep Karahan Uslu, okulun isminin değiştirilmesinin barış sürecinin bir meyvesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aslında bir yılı inceleyecek olursak herhalde uzun yıllardır hepimizin özlediği bir barışı adım adım bölgemizde de, ülkemizde de inşa ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu çerçevede Ahmed Arif’in kendisinin de eğitim gördüğü okula adının verilmesinin, ve ben buna vesile olan bir siyasi aktör olarak, aslında sadece şahsım değil, Siverek ve bölgemiz adına da önemli bir adım ve gösterge olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık şunu görüyoruz; siyasetin, devletin ve milletin el ele ve birlikte milletin taleplerini temsilcisi ve sözcüsü olarak, küçük ama kendi içerisinde anlamı büyük bir adım olarak Ahmed Arif'in adının kendi okuduğu okula adının verilmesinin de bu anlamda dikkate alınabileceğini düşünüyorum. Bu çerçevede artık kendi değerleri ile barışan, kendi değerlerine hayatın neresinde durursa dursun, hangi fikriyata sahip olursa olsun, hangi talepleri dile getirmiş olursa olsun, bütün bu talepleri sahiplenen ve bu talepleri kuşatmak isteyen bir devlet ve siyaset anlayışının da, bu topraklarda da, bu ülkede de, şimdi ve inşallah sonsuza dek hakim olacağını söyleyebiliriz. Ahmed Arif’in adının bu okula verilmesine vesile olmaktan gurur duyuyorum. Siverek açısından da kendi bağrından böyle birinin yetişmesine katkı sağlamış olmanın da bizler açısından kıymetli olduğu kanaatindeyim. Ve bundan sonra da daha güzel günleri birlikte görebileceğimizin inancıyla yola devam ediyoruz."

Uslu kaymakamlığa başvurmuştu

Uslu, okula Ahmed Arif'in isminin verilmesini önerdiği dönemde yaptığı açıklamada, ‘Şiirleriyle, bu ülkenin her düşünceden insanının gönlünde yer edinmiş, Ahmed Arif’in Siverek’te ailesiyle birlikte yaşadığı süre zarfında, ilkokul öğrenimini tamamladığı okulda adının yaşatılmasının kadirşinas bir tutum olacağı kanaatindeyim" demişti. Ahmed Arif’in okuduğu Türközü İlköğretim Okulunun adının değiştirilmesi için Siverek Kaymakamlığı'na şahsen müracaatta bulunduğunu belirten Uslu şunları söylemişti:

"Çözüm sürecinin büyük bir samimiyetle devam ettiği , Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kültürel kimliklere, dillere, kültürel hak taleplerinin sahiplenişine önderlik ettiği bir dönemde, yetişmesine katkı sağladığımız şairimizin adının bölgemizde yaşatılmasına öncülük etmeyi, bir edebiyatçının evladı olarak borç biliyorum. Önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Komisyonu'nda başvurumun olumlu neticeleceğini düşünüyor, yapılanın sadece tabela değişikliği olmayacağını, Türkiye’de ilk defa bir okula Ahmed Arif’in isminin verilmesini Siverek'de gerçekleştirerek, ülkemizin edebiyat ve düşünce insanlarına sahiplenişine olduğu kadar, barışı talep eden bir şahsiyet üzerinden ortak barışın devamı inancımıza da bir kez daha vurgu yapabileceğiz."

Ahmed Arif kimdir?

Ahmed Arif, 21 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek semtindeki Yağcı Sokak'ta doğdu. Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi, çarpıcı diliyle dikkat çekti .

Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden olan Arif, şiirinde Anadolu'nun, ezilenlerin sesi oldu. Yaşamının son dönemine kadar şiirlerini topladığı tek olan "Hasretinden Prangalar Eskittim" 1968'de yayımlandı ve Türkiye'de en çok basılan kitaplar arasına girdi. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Cumhuriyet gazetesinde "Kalbim Dinamit Kuyusu" başlıklı dizisinin de yayımlandığı son dönemindeki şiirleri "Yurdum Benim Şahdamarım" adlı kitapta toplandı

Ahmed Arif, Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ahmed Arif'in kendi sesinden Anadolu