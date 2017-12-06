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Dünya

Ahmed Ali Salih babasının intikamını alacağını söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih, babasının ölümüne sebep olan Hutilerden intikam alacağını söyledi

06 Aralık 2017 17:22

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih\'in oğlu Ahmed Ali Salih, babasının ölümüne sebep olan Hutilerden intikam alacağını söyledi.
Yemen\'in eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih, Pazartesi günü başkent San\'a\'da faaliyet gösteren militan grup Hutiler tarafından öldürülmüştü. Arabasına atılan el bombaları ve sonrasında gerçekleştirilen silah saldırısıyla öldürülen Salih\'in ölümüyle ilgili konuşan eski devlet başkanının oğlu Ahmed Ali Salih, Hutilerden intikam alacağını söyledi.
Babasının ölümüyle ilgili Suudi Arabistan\'a ait bir televizyon kanalına konuşan Ahmed Ali Salih, \"Yemen\'den son Huti militanı atılana kadar savaşı sürdüreceğim. Babamın kanı, İran\'ın kulaklarında çınlayan bir cehennem olacak\" dedi. Konuşmasında babasının destekçilerine, \"Yemen\'i İranlı Huti militanlarından geri almalarını\" söyleyen Salih\'in açıklaması üzerine uzmanlar Yemen\'deki çatışmaların artacağını öngörüyor.
Salih\'in ölümü üzerine San\'a\'da devam eden çatışmalarla ilgili taraflara yerel halk için çağrıda bulunan BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen halkının çatışmalar sebebiyle temel gereksinimlerine erişemediğini ve güvenliklerinin tehlikede olduğunu söylemişti.
Yemen\'de devam eden çatışmalarla ilgili Salı günü Arap Birliği yaptığı açıklamasında Hutileri \"terör organizasyonu\" ilan ettiğini söyledi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abdul Gheit \" Yemen halkını kabusa sürükleyen bu durumu çözmek için bütün imkanlar kullanılmalı\" dedi.

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