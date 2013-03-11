Ahmadinejad'ın tesellisi başına iş açtı!

Venezuela'da Hugo Chavez'in cenazesine katılıp onun annesine sarılarak gözyaşı döken İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'a ülkedeki muhafazakâr kanattan eleştiri geldi.

Geçen hafta hayatını kaybeden Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in cenaze törenine katılan İran Cumhuraşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, Chavez'in acılı annesi Elena Frias’ı kucaklayarak teselli etmeye çalışması, şeriat kurallarıyla yönetilen İran'da büyük tepkiye neden oldu.

İran liderine 2008 seçimlerinde destek veren muhafazakar milletvekili Muhammed Deghan, İran liderinin İslam'a aykırı davrandığını öne sürdü.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakın isimlerden Deghan, din adamlarına da Ahmedinejad’ı kınama çağrısı yaptı.

2009’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad’ı destekleyen eski milletvekili Hüccetülislam Muhammed Tagi Rahbar ise cumhurbaşkanının cenaze töreninde fazla duygusallaşıp “kontrolünü kaybettiğini” belirtti.

Mehdi benzetmesine sert eleştiri

Ahmedinejad ile Caracas'a giden vekiller ise Chavez'in annesinin çok üzgün olduğunu, Ahmedinejad'ı 'oğlum' diyerek sevdiğini, onu üzmemek için Ahmedinejad'ın sarıldığını belirtti. Din adamları, Ahmedinejad'ın cenazede Chavez'i Şii inancının kutsal 'Mehdi' mertebesine yükselterek "Hz.İsa ve Mehdi ile birlikte dünyaya geri dönecek" demesini "Ahmedinejad, ya dinini iyi öğrensin ya da görevinin geri kalanında dini içerikli açıklama yapmasın" diyerek eleştirdi.