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Dünya

Ahmedinejad, Chavez'in cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Askeri akademideki törende taziyeleri kabul eden Chavez’in annesi Elana Frias’ı Ahmedinejad teselli etti

09 Mart 2013 10:38

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitiren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i bugün milyonlar uğurluyor.

Latin Amerika'daki solcu liderlerin tam kadro katıldığı törende İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da hazır bulundu. Askeri akademideki törende taziyeleri kabul eden Chavez’in annesi Elana Frias’ı Ahmedinejad teselli etti.

Törende, devlet başkanları tek tek takdim edilerek sırasıyla naaşın yanında gelerek saygılarını bildirirken, ismi okunduğunda halkın en fazla alkışladığı kişilerden biri Ahmedinejad oldu. Ahmedinajad, Chavez'in naaşını öptükten sonra yumruğunu havaya kaldırdı. Ahmedinejad'ın yerine döndüğünde de gözyaşlarını sildiği görüldü.

Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil ediyor. Cenaza töreni öncesi Başbakan Yardımcısı Atalay, Chavez'in naaşını ziyaret etti.

Chavez'in cenaze töreni öncesi Venezuela hükümeti tarihi bir karar aldı.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, Chavez'i "ölümsüzleştirmek" için cenazesinin mumyalanarak, cam bir tabutta sergileneceği açıklandı.

58 yaşında kansere yenik düşen Venezuela liderinin cenaze töreni için halk Caracas'a akın etti. Chavez’in cenaze töreni, vasiyeti üzerine, festival havasında geçti.

Başkent Caracas'taki cenaze törenine Latin Amerika'daki solcu liderler tam kadro katılıyor.

Törende Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da hazır bulunacak.

Maduro, edeceği yeminden sonra geçici görevine başlayacak. Maduro'nun, 30 gün içinde de seçim çağrısında bulunması bekleniyor.

Chavez kanseri yenmek için Küba'da 4 kez ameliyat olmuştu. Chavez'in kızını, cenaze töreni için başkent Caracas'a gelen Küba Devlet Başkanı Raul Castro teselli etti.

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