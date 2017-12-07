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Ahlat’ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07 Aralık 2017 14:52

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi yakınlarında meydana geldi. Ovakışla’dan Ahlat ilçesine giden Savaş Zeydanlı\'nın kullandığı 58 NC 089 plakalı minibüs, iddiaya göre kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Emrah Turan yönetimindeki 34 JB 4083 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emrah Turan olay yerinde hayatını kayberken, aynı araçta bulunan Sinan Akıntürk ve minibüs sürücüsü Savaş Zeydanlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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