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Ahlat'ta FETÖ operasyonuna 6 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı

04 Ekim 2017 19:13

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.
Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün sabaha karşı ilçe merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen R.E., Y.N., U.K., M.A., Ö.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi

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