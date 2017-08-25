Ahlat'ta 'Avrasya Kültür Buluşması' etkinlikleri

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde 26\'ncısı düzenlenen \'Avrasya Kültür Buluşması\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşleri ve \'gökbörü\' oyunu ilgiyle izlendi.

Çarho mesire alanında düzenlenen etkinlikler, protokol üyeleri ve vatandaşların çektiği halayla başladı. Etkinliklerde mehter takımının gösterisiyle devam etti. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve beraberindekiler kurulan Türkmen çadırlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ardındanda 4 kategoride düzenlenen

güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri, güreş ağası Nafiz Deniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreş müsabakalarının ardından tarihi Türk oyunlarından olan \'gökbörü\' oyunu ilgiyle izlendi. Daha sonra Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübünü ziyaret eden protokol üyeleri, burada ok atışı yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.



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