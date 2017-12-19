Ahlatlı ustadan MHP lideri Bahçeli için özel tasarlanmış baston

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis),(DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde yaklaşık 30 yıldan bu yıldır baston yapan Refa Gökbulak, MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tasarlanmış kılıçlı baston tasarladı. Gökbulak, bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim etti.

Ahlat\'ın sembolu haline gelen bastonları yapan ve bugüne kadar bir çok lider, sanatçı ve ünlüye hediye eden Refa Gökbulak, MHP Lideri Devlet Bahçeli için de özel tasarlanmış bir baston yaptı. Bir haftalık yoğun bir çalışma ile yapılan baston, Selçuklu motifleri ile süslenirken, bozkurt olan başlığının bir tarafında üç hilal, bir tarafında ise Türk Bayrağı bulunuyor. 30 yıldır baba mesleğini sürdüren Gökbulak, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin, sabrın, ahşap ve kemikle somutlaşarak sanata dönüştüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insana baston hediye etmek, ona sağlıklı uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Bastonlarımızın en önemli özelliklerinden biriside budur. Baba mesleğim olan bu sanata uzun yıllardır devam etmekteyim. 30 yıllık sanat hayatımda ülke ve dünya gündemini takip etmekteyim. Ülkemizin geçirmiş olduğu zor günlerde sayın Bahçeli\'nin milli duruşu her zaman dikkatimi çekmiştir. Engin birikimi ve geçmiş siyasetiyle de büyük Devlet adamlığı vasfına sahip bir şahsiyet olarak görüyorum. Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede hem desteği hem de imzası var. Bundan dolayı da kendisine hayranlık duyuyorum. Bu nedenle de baston sanatımla kendisine özel bir baston yapmayı düşündüm. 1 haftalık yoğun bir çalışmayla parti logolarıyla birlikte bozkurt başlıklı bir baston tasarladım. Bastonun kılıçlı olması da ayrı bir estetik kattı.\"

Özenle hazarladığı bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim eden Gökbulak, \"Bozkurt başlıklı baston da çok eski bir gelenektir. Bende bu nedenle bastonu hem bozkurt başlıklı, hem de kılıçlı yaptım. İkisinin bir bastonda buluşması ve gövde kısmında ise Ahlat’taki tarihi eserlerde bulunan Selçuklu yıldızının işlenmesi de bastona ayrı bir güzellik kattı. Bu bastonu Devlet beye yapmaktan ve takdim etmekten şeref duyuyorum\" dedi.

Bastonu Devlet Bahçeli\'ye ulaştırmak üztere alan MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar ise, Gökbulak\'a teşekkür ederken, en kısa zamarda da ulaştıracağı sözünü verdi.

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