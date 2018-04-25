Ahlatçı Yatırım: Merkez Bankası'nın kararı tatmin edici değil

Hilal Sarı / 25 Nİsan (DHA) - Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler, Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kur riskine bağlı tedirginlik bir miktar azaldı; faiz artırım oranı tatmin edici olmasa da merkezin fiyat istikrarına yönelik kayıtsız kalmaması önemli bir ayrıntıydı” dedi.

Ahlatçı Yatırım’dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir süredir artan kur riski nedeniyle piyasalarda meydana gelen tedirginliğin Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinin 75 baz puan arttırılması ile bir miktar azaldığı söylenebilir.

“Piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşen faiz artırım oranı fiyatlamalar açısından tatmin edici olmasa da merkezin fiyat istikrarına yönelik kayıtsız kalmaması önemli bir ayrıntıydı.

“Özellikle karar öncesinde lira varlıklarında meydana gelen değer kazanımının karar ile beraber lira bazlı paritelerde geri çekilmeye neden olduğu söylenebilir.

“Dolar/lira’da 4.06 desteği zorlanırken, euro/lira’da 4.96 seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Ancak önemli olan gelişmenin an itibariyle yaşanan fiyatlamalardan çok Merkez Bankası’nın almış olduğu bu kararın uzun süreli etkisinin olup olmayacağı olarak yorumlanabilir.

“Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında, marjinal fonlama oranını yüzde 9.25’de, borçlanma faiz oranını yüzde 7.25’de ve politika faiz oranını yüzde 8.00’de sabit tuttu. Piyasaların 50 baz puan faiz artırım beklediği geç likidite penceresi faizini 75 baz puan yükseltti.

“Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ise Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgusu dikkat çekti.

“Özetin içeriğine bakacak olursak, Merkez Bankası iç talepteki büyüme ile beraber dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisine değinmeye devam ediyor.

“Ayrıca enflasyon görünümü ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlamalar üzerinde risk unsuru oluşturmaya devam ettiği ibaresi değiştirilmemiş.

“İthalat fiyatlarındaki yükselişin yaratmış olduğu risk unsuru nedeniyle Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapıldığını dile getiriyor.

“Merkez Bankası’nın enflasyon görünümünde istenen seviyeler yakalanana kadar devam edeceği sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceği ibaresi açıklamada yineleniyor.” (Tablo)