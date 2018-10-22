Ahlatçı Yatırım: Bu hafta TCMB ve ECB faiz kararları önde

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Ahlatçı Yatırım, bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) faiz kararları ile ABD 3. çeyrek öncü büyüme verilerinin ön planda olacağına dikkat çekti.

Ahlatçı Yatırım\'ın haftalık piyasa bülteninde, küresel piyasalarda yayınlanmış veriler özetlendi ve bu haftaya ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.2 arttı. Japonya’da açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 2.2 arttı.

\"Japonya’da açıklanan Ticaret Dengesi verilerine göre, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre İhracat yüzde 1.2 azalırken ithalat yüzde 7.0 arttı. İlgili dönemde 139.6 milyar yen dış ticaret fazlası verildiği görülüyor.

ABD perakende satışlar verisi

\"ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 21.10 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 0.1 artarken otomotivin hariç tutulduğu Çekirdek Perakende Satışlar verisi yüzde 0.1 azaldı.

\"ABD’de açıklanan Kapasite kullanım oranı verisi Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0.3 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Eylül ayında beklentilere paralel yüzde 0.2 arttı.

ABD inşaat izinleri verisi

\"ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Eylül ayında yüzde 0.6 azalarak ile 1.241 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Eylül ayında yüzde 5.3 azalış ile 1.201 milyon gerçekleşti.

\"Fed’in 25-26 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, güçlü ekonomik büyüme, işgücü piyasasında şartlarında yaşanan iyileşme ve enflasyonun Fed’in hedefine yakınsayacağına yönelik artan beklentilere değinilirken, kademeli faiz artırımı yaklaşımına devam edebileceği öngörülüyor.

\"ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalarak ile 5.15 milyon olarak gerçekleşti.

\"ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan geriledi ve 22.2 düzeyine geriledi.

İngiltere\'de işsizlik, tüketici fiyatları, perakende satışlar

\"İngiltere’de açıklanan Haziran-Ağustos arası üç aylık dönemde İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine paralel yüzde 4.0 oldu. İngiltere’de açıklanan Haziran-Ağustos dönemini kapsayan İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi piyasa beklentisi üzerinde yüzde 3.1 olurken aynı dönemde ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi yüzde 2.7 oldu.

\"İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında beklentilere paralel aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 2.1 arttı.

\"İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 azalırken yıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

\"Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında -24.7 düzeyine, Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi de Ekim ayında -19.4 düzeyine geriledi.

Çin’de tahsil edilmeyen kredilerdeki büyüme

Çin’de açıklanan Yeni Krediler Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 1,380 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Tahsil Edilmeyen Kredi Büyümesi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 13.2 arttı.

\"Çin’de açıklanan 2018 yılı üçüncü çeyrek GSYİH verilerine göre, Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 büyüdü. Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında genişledi. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 arttı. Çin’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Eylül ayında yüzde 4.9 seviyesine geriledi.

Türkiye\'de işsizlik, sanayi üretim ve özel sektör kredileri

\"TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, işsizlik oranı 0.1 puan artış ile yüzde 10.8 düzeyine yükseldi.

\"TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı.

\"TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2.4 milyar dolar azalarak 219.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.6 milyar dolar azalarak 17 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği izlendi.

TCMB Faiz kararı 25 Ekim\'de

\"25 Ekim tarihinde Yurtiçinde açıklanacak TCMB faiz oranı kararı ile birlikte lirada volatilite artabilir. TCMB 13 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’ten yüzde 24 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti. Piyasa beklentisi Ekim ayı toplantısında TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

\"Haftanın diğer önem derecesi yüksek diğer gelişmeleri başında, ECB faiz oranı karar ve karar sonrasında düzenlenecek olan basın toplantısı ile ABD’de açıklanacak olan üçüncü çeyrek öncü büyüme rakamları yakından takip edilecek.\"