İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Ahlatçı Yatırım, “Bu Hafta Piyasalarda Merkez Bankaları Kararları Ön Planda…” başlıklı haftalık piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52.9 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Hizmet PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi hafif altında 55 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi beklentilere paralel 54.4 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre artış ile 54.3 düzeyine yükseldi.

“ABD’de açıklanan Dış Ticaret Açığı verisi Temmuz ayında 50.1 milyar dolara yükselerek 2015 yılı Mart ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı. ABD’de açıklanan ADP verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 163 bin kişi arttı. ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 bin azalış ile 203 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Tarım Dışı Üretkenlik verisi 2018 yılı 2.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 2.9 arttı. ABD’de açıklanan Birim Emek Maliyetleri verisi 2018 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.0 azaldı. ABD’de açıklanan Hizmet PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 54.8 düzeyinde gerçekleşti. ABD‘de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 1.7 azaldı. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 58.5 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 201 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik oranı verisi Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 3.9 oldu. ABD’de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 arttı.

“TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.30 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.90 arttı. TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 6.60 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 arttı.

“Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.65 azalışla 34 bin 346 adet oldu. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azalarak 26 bin 976 adet oldu. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ağustos ayına göre yüzde 58.23 azaldı ve 7 bin 370 adet oldu.

“TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ağustos ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru bir önceki aya göre yüzde 14.5 düşüş ile 64.82 düzeyine geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan İnteraktif Aylık Bülten Temmuz ayı verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Bankacılık Sektörü dönem net karı 33.554 milyar lira olarak gerçekleşti.

“10-14 Eylül haftasında, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı kararları yakından takip edilecek olup fiyatlamalar açısından oynaklık artabilir.”