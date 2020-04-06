Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı köşkünün inşaatının devam etmesine tepki: Saray için milyonlar harcayıp salgın için vatandaşa el açıyorlar

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, AKP’nin çıkardığı yasayla yapımı süren Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün yapımım devam etmesine tepki gösterdi. İl genelinde 25 enfekte vaka olduğunu bildiren İl Başkanı Uyanık, "Millet şu an can derdinde iktidar ise saray. Sosyal devlet yok, sarayına sahip çıkan devlet var. Batsın sarayınız” dedi. İnşaatın bulunduğu Kale Mahallesi Muhtarı Medeni Bildirici de “Bu saraya milyonlar harcıyorlar sonra da salgınla mücadele için vatandaşa el açıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre inşaatın hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Uyanık, “Türkiye’deki neredeyse bütün inşaat firmaları çalışmalarına devam ediyor. Bu durum bütün emekçiler için sıkıntılı ve endişe verici. Ahlat Sarayı’nda çalışanlar da ekmek parası için sağlıklarını hiçe sayıp çalışıyor. Saray yapanlar bu insanları düşünmüyorsa vatandaş ne yapacak? Devlet acil olmayan bütün yatırımlarını durdurmalı ve yurttaşlarına harcamalı” diye konuştu.