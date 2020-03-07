Ahlat Köşkü'nün maliyeti 125 milyon liraya ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2019 yılı yatırım programında ödeneği 30 milyon TL olarak belirlenen Ahlat Köşkü için geçen yıl sonuna kadar 100 milyon TL harcandı. Bu yıl planlanan 25 milyon TL’lik harcama ile köşkün maliyeti 125 milyon TL’ye ulaşacak. Türkiye ortalamasına göre bir daire fiyatı 500 bin TL olarak hesaplanırsa Ahlat Köşkü’ne 250 daire bedeli ödenmiş olacak.

Anayasa Mahkemesi, kıyı kanununu ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı verdi. Ancak bu karar köşkün yapımını durdurmadı. İptal kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen köşkün ödeneği bu nedenle 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı’nın programına konulmadı. İki ay önce çıkarılan ikinci yasa ile kıyılara resmi kurumlar tarafından inşaat yapılmasının yolu açıldı. Ancak bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce hazırlanan yatırım programında köşk, bakanlığın yatırımları arasında sayıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Köşk projede ‘Ahlat Gençlik Külliyesi’ adıyla yer aldı. Yatırım programına göre 7 bin 932 metrekarelik alan bina tefrişatı ve hizmet binası olarak kullanılacak. 30 bin 500 metrekarelik alana peyzaj çalışması yapılacak.

Erdoğan'ın arkadaşı yapıyor

Köşkü, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’un Güryapı Taahhüt Şirketi yapıyor. Çamlıca Cami projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işleri ile Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından da kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Hasan Gürsoy’un şirketleri tarafından yapıldı.

12 köşk ve saray

Erdoğan’ın kullandığı saray ve köşklerin sayısı Ahlat Köşkü ve Okluk’taki yazlık saray inşaatları tamamlanmasıyla 12’ye çıkacak.

Dolmabahçe Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Yıldız Sarayı

Vahdettin Köşkü

Huber Köşkü

Florya Köşkü

Aynalıkavak Kasrı

Beykoz Kasrı

Çankaya Köşkü

AOÇ’teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı