Anayasa Mahkemesi iptal etmişti; AKP'nin verdiğin kanun teklifiyle Ahlat Köşkü yapılacak

AKP’nin, “kaçak yapıların önlenmesi” amacıyla verdiği yasa önerisinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Bitlis Ahlat’ta, Van Gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılmasına ilişkin iptal ettiği madde, aynı kroki ve benzer bir içerikle yeniden getirildi. “Gösterilen alanın Kıyı Kanunu’na tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir” denilen öneride, sahillerde millet bahçesi yapılabilmesinin de önü açıldı. Öneride, kaçak yapılar için tapuya “şerh” düşülmesi, yüksek katlı binalara yasak getirilmesi, imar değişikliklerinde değer artış payının kamuya aktarılması öngörüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP’li milletvekillerince İmar Yasası ve bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi, dün, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Öneri, şu düzenlemeleri içeriyor:

Anayasa Mahkemesi’nin Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılabilmesine ilişkin iptal ettiği madde, öneriyle yeniden düzenlendi. Öneriye göre, iptal edilen krokinin aynen eklendiği maddede, “Gösterilen alanın Kıyı Yasası’na tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir’ denildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine, “Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız. Ahlat’ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız” açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Cumhurbaşkanlığı’nca başlatılan proje, özellikle gençlerin kullanabileceği bir gençlik merkezine dönüştürülmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmektedir” demişti.

Sahillere millet bahçesi

Kayalık alanlar hariç kıyılarda iskele yapılamayacak. Mevcut iskeleler, kiralama süresinin bitimine kadar kalabilecek. Kıyılara millet bahçesi yapılabilecek. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak. Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu kapsamdaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması özel yasalardaki hükümler saklı kalmak ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması koşuluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iznine tabi olacak. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL olacak. İzin alınmaması durumunda bakanlığın izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.