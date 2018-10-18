'Ahlat Ağacı' Londra Film Festivali'nde

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi British Film Institute’un düzenlediği 62. Londra Film Festivali'nde gösterime sunuldu. Filmin fetivalde gösterilmesine Yunus Emre Derneği de destek verdi.

Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi Sinan adında edebiyat hayranı bir gencin, kıtabını bastırmak için para biriktirmek amacıyla Anadolu'daki köyüne dönmesini fakat döndüğünde babasının borçlarıyla yüzleşmek durumunda kalmasını anlatıyor. Londra'nın önde gelen sinemalarından Curzon Mayfair'de gösterilen film, büyük beğeni topladı.

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan 'Ahlat Ağacı', Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak da belirlenmişti.