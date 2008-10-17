Ahlaksız anlaşma

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde, 16 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 30 yaşındaki A.F.Ş.'den 15 bin YTL alan, daha sonra da 10 bin YTL'lik senet imzalattırmak isteyen baba 38 yaşındaki Ahmet A., polisin seri numaralarını aldığı paraları teslim alınca suçüstü yakalandı. Baba Ahmet A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Sümer Mahallesi'nde oturan, Taşköprü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, başka biriyle nişanlı olan A.F.Ş., polise başvurup, “Daha önceden öğrencim olan ilköğretim mezunu bir kızla gönül ilişkim oldu. Bu ilişkiyi öğrenen babası Ahmet A. bana ‘Kızımla ilişkine göz yumarım ama bana 15 bin YTL tutarında senet imazalayacaksın’ dedi. Ben de bunun üzerine toplam değeri 15 bin YTL tutarında 2 senet imzalamak durumunda kaldım” dedi. 15 bin YTL'yi bir süre önce ödediğini belirten öğretmen A.F.Ş., baba Ahmet A.'nın bu kez kendisinden 10 bin YTL'lik senete imza atmasını istediğini söyledi. Savcılıktan alınan iznin ardından, polisle birlikte hareket eden A.F.Ş., daha önceden seri numaraları alınmış 950 YTL'yi, kızın babası Ahmet A.'ya buluştukları yerde verdi.



Polis tarafından suçüstü yakalanan Ahmet A. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmen A.F.Ş.'nin bu olayların ortaya çıkması üzerine nişanlısından da ayrıldığı öğrenildi.



