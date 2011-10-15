'Ahlak kırıntısı varsa koltukta oturmaz'

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Köstebek olan kişinin koltukta oturmaması lazım. İnsanda ahlak kırıntısı varsa, bu kadar olaydan sonra o koltukta oturmaz" dedi.



Karaman'da Yunus Emre Konferans Salonu'nda partilileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri Soruşturması kapsamında gündeme getirdiği "köstebek" iddiasıyla ilgili konuştu.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ekonomide, zamları gizlemek için günceleme yapıyorlar. Siyatte de güncelleme yapıyorlar. Deniz Feneri'nde de güncelleme yapıyorlar. Köstebek olan kişinin koltukta oturmaması lazım. İnsanda ahlak kırıntısı varsa, bu kadar olaydan sonra o koltukta oturmaz. O koltukta oturduğunuz zaman siyaseti kirletirsiniz. Türk siyasetinin kirlenmeye değil, temizlermeye ihtiyacı var."dedi.





