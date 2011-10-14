-Ahıska Türklerinin vatan hasreti bitiyor ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Gürcistan'dan 67 yıl önce Orta Asya ülkelerine sürgün edilen Ahıska Türklerinin yarım asrı aşkın süreden beri sürdürdüğü geri dönüş mücadelesi sonucunda, ilk etapta 75 Ahıskalı ailenin anavatanlarına geri dönmelerine izin verildiği bildirildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, merkezi Ankara'da bulunan birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, 1944 yılında Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Türklerin, büyük çoğunluğunun Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgısiztan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinde yaşadığını anımsatarak, 67 yıldır Ahıska Türklerinin vatan hasreti çektiğini ifade etti. Sürgündeki Ahıska Türkleri sayısının yaklaşık 500 bin kişi olduğunu belirten Kassanov, haksız yere sürgün edildikleri vatanlarına geri dönmek için yıllardır mücadele verdiklerini söyledi. Geçen yıl Ahıska Türkleri olarak, bir çatı altında toplanmak için birlik kurma çalışması başlattıklarını, bu yılın mayıs ayında da Dünya Ahıska Türkleri Birliğini kurduklarını anlatan Kassanov, bu birlik sayesinde dünyada çok daha fazla etkin olmaya başladıklarını anlattı. Avrupa Birliği, Türkiye ve Gürcistan'da yetkililerle görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Kassanov, Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanması için önemli gelişmeler sağlandığını kaydetti. Gürcistan Parlamentosunun 2007'de aldığı karar doğrultusunda sürgündeki Ahıska Türklerinin geri dönüşüne imkan sağlandığını belirten Kassanov, bunun üzerine yüzde 70'i Azerbaycan'dan olmak üzere toplam 13 bin 300 Ahıskalı ailenin geri dönmek için Gürcistan Hükümeti'ne başvuruda bulunduğunu bildirdi. Müracaat eden 5 bin 800 ailin müracaatının kabul edildiğini, 7 bin 500 ailenin başvurusunun ise istenen evraktaki eksiklik nedeniyle reddedildiğini belirten Kassanov, şunları kaydetti: ''Gürcistan, ilk etapta 75 ailenin geri dönüşünü onayladı. Bu aileler istediğinde Gürcistan'a dönebilecek ancak geri dönüş için yardıma, desteğe ihtiyaçları var. Bu konuda da Türkiye'de girişimlerimiz oldu. Devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Bize TİKA aracılığıyla destek verilirse bu aileler, vatanlarına geri dönebilecekler. Bizim görüşümüz, şartlar iyi olursa Ahıska'ya geri dönecek kişi sayısı 50-100 bine ulaşabilir.'' Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Azerbaycan'dan Vatana Göç İşleri Sorumlusu Sabirjan Jalilov da vatanlarına geri dönmek için Gürcistan Hükümeti'ne dilekçesini verenlerin yüzde 70'inin Azerbaycan'da yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bizi 67 yıl önce haksız yere vatanımızdan Azerbaycan'a sürdüler, hiçbir suçumuz yoktu. Oysaki Ahıska Türklerinden kimseye zarar gelmemiştir. Gittikleri yerde de hiçbir sıkıntı çıkarmamışlardır. Şu anda Azerbaycan'da bulunan Ahıska Türkleri de büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok sektörde üretim yaparak katkılarını sunmuşlardır. Artık Gürcistan'daki yetkililer de bunu gördüler ki geri dönüşümüze izin verdiler. Biz Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri olarak geri dönüş için Türkiye'den yardım bekliyoruz.''