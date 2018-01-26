Ahıska Türkleri, Bitlis'te lokanta açtı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat ilçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla 2 Haziran 2016 tarihinde yerleştirilen Ahıska Türkleri, KOSGEB destekli olarak ilçede \'Ahıska Sofrası\' ismiyle lokanta açtı. Yöresel yemeklerin yapıldığı lokanta, büyük ilgi gördü.

Lokanta sahibi Sevilay Tayfur, ilçenin zengin kültürüne renk katmak için bu işe başladıklarını söyledi. Tayfur, \"Cumhurbaşkanı\'mıza, valimize, kaymakamımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Onların sayesinde lokantayı açtık. 15 gündür çalıştırıyoruz. Çok memnunuz. Gelen müşterilerimizden de memnunuz. Ahıska yemekleri çıkarıyoruz. Mantı, pilav, hinkal çorbası, borş çorbası, oliviye salatası, lahman çorbası, Özbek pilavı, peynir şuşlama gibi Ahıska yemekleri servis ediyoruz. Yemeklerimizden tadanlar da memnun kalıyorlar\" dedi.

Ahlat\'ta oturan Necati Aktekin ise 1864 yılındaki \'Kafkas sürgünü\' ile Bitlis\'e geldiklerini belirterek, \"Biz de Kafkas göçmeniyiz. Zamanında bize bağrını açan Ahlat, şimdi de Ahıska Türklerine bağrını açtı. Ahıskalı vatandaşlarımızın açmış oldukları \'Ahıska Sofrası\', gerçekten çok lezzetli yemekler çıkarıyor. Özellikle Ahlatlı hemşehrilerime hinkal çorbası ve mantıyı tatmalarını öneririm. Buradaki bu değişik tatlara vatandaşlarımız da baksınlar. Bu güzel yemeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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