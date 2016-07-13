Ahıska Türkleri, Bakan Ala’nın açıklamasını duyunca halay çekti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın “Ahıska Türklerine de vatandaşlık vereceğiz” açıklamasını duyunca halaylar çekti. Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleşen Ahıska Türkleri de haber sonrası 'Karabağ' oyunları oynadı.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'dan Erzincan'a getirilerek, kente 17 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü ilçesindeki TOKİ Konutlarına yerleştirilen 1234 kişiden oluşan 302 aile, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Ahıska Türklerine vatandaşlık hakkı verilmesi için çalışmalar başlatıldığı açıklamasının ardından büyük coşku yaşadı. Türk bayrakları açan küçük, büyük, genç yaşlı, kadın, erkek çok sayıda Ahıskalı evlerinin önünde çalınan müzik eşliğinde halay çekti. Bayram havası yaşayan Ahıskalılar saatlerce halay çekip, müzik eşliğinde oynadı. Ahıskalılar "Yıllar sonra Türk vatandaşlığını kazanacağız. Mutluluğumuzu anlatamıyoruz. Burada düğün yapıyoruz. 7'den 70'e herkes sevinç içindedir. Bizler zaten Türküz. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştular.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Ukrayna'dan getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 'vatandaşlığa alınacaklar' açıklamasını sevinçle karşıladı.