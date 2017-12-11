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Ahırdaki atının iple boğularak telef edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde S

11 Aralık 2017 19:37

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde S.K., ahırda bağlı bulunan atının kesilen ipiyle boğazının sıkılıp, boğularak, telef edildiğini ileri sürdü. S.K., polise başvurarak, şikayetçi oldu.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'ndeki Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. S.K., ahır olarak kullanılan metruk binada baktığı atını beslemeye gitti. Ahıra giren S.K., atının, kesilen iple boğazının sıkılıp, boğularak, telef edildiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ahırda incelemede bulundu. Emniyete gidip, şikayetçi olan S.K., polise şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Telef olan at, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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