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Yaşam

Ahırda vahşet: Bıçaklandı, boğuldu; yakıldı!

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı

26 Eylül 2016 12:47

Mardin’de 10 çocuklu Akyüz ailesinin 21 yaşındaki kızı Ayşe Akyüz’ün cesedi evlerinin yakınında bıçaklanıp boğulduktan sonra bir ahırda kolonya dökülüp yakılmış olarak bulundu. Olayla ilgili jandarma, genç kadının yakınlarını gözaltına aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Mardin’in Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ahır olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri ve kahvehaneden gelen gençler yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından mahalle sakinleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ahırda 21 yaşındaki Ayşe Akyüz’ün cansız bedeni yanmış halde bulundu. Durumun Jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler olayı çok yönlü soruşturmaya başladı.

 

Kolyesinden teşhis edildi

 

Genç kadının cesedi kolyesinden teşhis edilirken, jandarma ailenin ifadesine başvurdu. Akyüz'ün babasının Mardin’de ve annenin de İzmir’de olduğu bilgisi üzerine jandarma genç kadının iki ağabeyinin şüpheli olarak ifadesine başvurdu. Ancak görgü tanıkları da iki kardeşin de olay sırasında mahallenin kahvehanesinde olduğu bilgisini verdi. Genç kadının evde yalnız olduğu sırada yangın çıkmasıyla yangına müdahale ederken hayatını kaybetmiş olabileceği de değerlendirilirken ekipler yangının kundaklanma sonucu çıktığı yönünde bulgulara rastladı.

 

Öldürüp yaktılar şüphesi

 

Olayı cinayet şüphesiyle soruşturan ekipler bölgedeki kişilerin de ifadelerine başvurdu. Bu sırada ekiplerin ceset üzerinde yaptığı incelemede de olayın cinayet olduğu yönünde şüpheleri artırdı. Genç kadının bileklerinde, çenesinde kırıklar olduğu belirlendi. Genç kadının boğaz bölgesinde de kesi izlerine rastlanması sonucu Jandarma ekipleri olayı cinayet şüphesi ile çok yönlü soruşturmaya başladı.

 

Her ihtimal değerlendiriliyor

 

Olay sırasında Akyüz ailesinin evinde kimsenin olmaması genç kadın dışarıdan gelen birinin saldırısına uğramış olma ihtimalini de gündeme getirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kadın cesedi incelenmek Mardin Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla netleşecek. Jandarma, olayla ilgili diğer aile fertlerini de gözaltına aldı. Öte yandan iddialara göre bölgede genç kadın bir kaç kez rahatsız ettiği söylenen madde bağımlısı bir kişinin de Akyüz’e saldırmış olma ihtimali de değerlendiriliyo

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