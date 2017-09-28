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Ahırda telefon kablosuyla intihar etti

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 35 yaşındaki Orhan Ayaz, ahırda telefon kablosuyla kendisini tavana asarak yaşamına son verdi

28 Eylül 2017 16:24

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 35 yaşındaki Orhan Ayaz, ahırda telefon kablosuyla kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Toptepe Köyü\'nde meydana geldi. Yakınları bir süre haber alamayınca aradıkları Orhan Ayaz\'ı ahırda tavana telefon kablosuyla asılı buldu. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Ayaz\'ın öldüğünü belirledi. Ayaz\'ın cesedi olay yerinde jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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