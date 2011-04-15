-AHIR DA İCRALIK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Borçtan dolayı hacizli bir çok malın açık artırma yoluyla alıcı bulduğu ''İcralık.com'' sitesinde bu kez de 2003 model lüks bir araç satışa çıkıyor. Balıkesir'de bulunan 83 metrekarelik bir ahırın da sitede satış bilgilerine yer veriliyor. Site yetkilileri, piyasa değeri en az 280 bin TL olan 2003 model Ferrari marka 360 modena F1 tipli siyah renkli otomobilin ilk ihalede 120 bin TL'den satışa çıkacağını belirtti. Yetkililer, birinci artırmanın 18 Nisanda yapılacağını ve o günün kıymetlerinin yüzde 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 25 Nisanda 2. artırmanın yapılacağını söyledi. Lüks aracın satış şartnamesinde, ''Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu ve mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV'nin alıcıya ait olacağı'' ifade edildi. Balıkesir'de bulunan 83 metrekarelik bir ahırın da sitede satış bilgilerine yer veriliyor. Üçte bir hissesi satılan taşınmaz mal niteliğinde ahırın adresi ''Hamdi Bey Mahallesi, Şeytanın Kahvesi karşısı, yemci dükkanı'' olarak geçiyor. Ayvalık'ta bulunan ahırın eski eser yapıların arasında olması nedeniyle üzerinde yapılacak bir imalatın yüksek anıtlar kurulu iznine tabi olduğu sitede yer verilen bilgiler arasında bulunuyor. -''İCRALIK.COM''DAN NASIL YARARLANILIR?- ''İcralık.com, Türkiye genelindeki kar marjlı, İcra İflas Müdürlüğünün yayınladığı şartnameleri barındıran interaktif bir web portalı. Sitede sunulan VIP hizmetiyle, gayrimenkul, menkul, izale-i Şuyuu ve her kesimden kişinin ihtiyaç duyduğu ihalelere katılım-alım yönlendirmeleri sağlanıyor. Sitede üyelik satın alan kişiler ilgilendiği ihale türü hakkında bilgiyi ''icralık.com'' yetkililerine bildiriyor. Üye olan kişinin talebi doğrultusunda uzman kadro o kişinin karını yükseltmek ve isteklerini yerine getirmek amacıyla en uygun ihaleye ulaşıp, bilgiyi aktarıyor. ''İcralık.com'' sitesi aynı zamanda üye kişilerin talebi doğrultusunda avukat yönlendirmesi de sağlıyor. Yönlendirilen avukat, kişinin adına bütün hukuki süreçleri üstlenip, tescil belgesine kadar olan süreçleri hallediyor. Böylelikle üyeler gidip, gayrimenkul yahut menkulüne yorulmadan sahip oluyor.