AHEF Başkanı Dr. Sezen: Koronavirüs hastaları, ilaç almak ve rapor yazdırmak için evden çıkıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Koronavirüs salgınında evden tedavi olan hastaları evde tutmak konusunda yaşanan sıkıntılara değinerek hastaların “istirahat raporu ya da ilaç almak” için evden dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti. “Bunun olmaması lazım” diyen Sezen, aile hekimlerinin koruyucu malzeme konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinerek “Gönderilen malzemeler kısıtlı ve kalitesinde bir düşüş var. Hatta bazı illerde aile hekimlerine ‘kendi malzemenizi kendiniz karşılayın’ şeklinde yazılar gönderiyorlar” ifadelerini kullandı.

AHEF Başkanı Sezen, Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a Koronavirüs salgınında evden tedavi sürecinde yaşanan sıkıntıları anlattı. “Evde bakım sürecinde kişilerin hiçbir şekilde dışarı çıkmaması gerekirken dışarı çıktıklarını gördük” diyen Sezen, “Bu durumun bir sebebi rapor talebi. Kişiler çalışıyorsa istirahat raporu talep ediyorlar. Bunun için de aile sağlığı merkezine gelmeye çalışıyorlar” dedi. Test yaptıran bir yurttaşın, sonucu çıkana kadar doğrudan raporlu sayılması gerektiği önerisini sunan Sezen, “Ardından kişinin izolasyonu gerekiyorsa, bakanlık bu süre kadar SGK üzerinden onu raporlu saymalı” dedi.

Hastaların dışarı çıkmalarına bir diğer neden olarak ilaç almayı gösteren Sezen, “Filyasyon ekipleri ve onların bağlı olduğu hekimlere danışılarak ilaç tedavisinde bilgi alınması gerekiyor. Diğer ihtiyaçlar için de Vefa Destek gruplarına ulaşılmalı” dedi. Hastaların sağlık konusunda telefon yoluyla aile hekimlerine danışabileceğini belirten Sezen, “Evden çıkmamaları gerekiyor. Sağlıkla ilgili danışmak istedikleri konularda aile hekimlerini arayabilirler. Bunun için de aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri arasında doğrudan bir iletişim merkezi kurulması lazım” diye konuştu.

“Şu dönemde ihtiyaçlarımız yeniden arttı” diyen Sezen, “Gönderilen malzemeler kısıtlı ve kalitesinde bir düşüş var. Hatta bazı illerde aile hekimlerine ‘kendi malzemenizi kendiniz karşılayın’ şeklinde yazılar gönderiyorlar” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın illere yeterli sayıda koruyucu ekipman gönderildiğine yönelik sözlerini anımsatan Sezen, “O zaman dağıtımda bir sorun var. İller bu malzemeleri tüm sağlık birimlerine dağıtmalı” diye konuştu.

Bu süreçte aile hekimlerinin moral durumlarını da değerlendiren Sezen, “Birkaç arkadaşım istifa etti. Yoğunluktan birim değiştiren oldu. Psikolojik olarak da çok yorulduk” dedi.