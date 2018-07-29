Ahed Tamimi'nin resmini çizen 2 İtalyan ressam gözaltına alındı

Filistinli 'cesur kız' Ahed Tamimi'nin resmini çizen 2 İtalyan ressam, duvar resmini tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

NTV'nin haberine göre, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na "Filistinli Cesur Kız" Ahed Tamimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist, İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İki aktivistin resmi tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. İtalyan aktivislerin kimliğine ilişkin bilgi alınamazken, gözaltına alınan Filistinli hakkında da bilgi verilmedi.

Ahed Tamimi kimdir?

​Ahed Tamimi 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir. Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da Filistin'in kahramanı" olarak tanınıdı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"nelayık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Bu kapsamdaki davada mahkeme celseleri defalarca ileri tarihe attı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından başlayan protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist Ahed Tamimi için aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 ayrı suç yöneltilmişti.

Ahed Tamimi, İsrail yönetimi tarafından bugün serbest bırakıldı.