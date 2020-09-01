Ahbap Derneği'nden 2 bin selzedeye yardım eli uzandı

Genel başkanlığını sanatçı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği, sel felaketinin yaşandığı Giresun’da çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketinin yaşandığı afet bölgesinde Kızılay ve AFAD ile birlikte ilk etapta 2 bin aileye iyilik götürebilmek için hazırlıklarını tamamlayan Ahbap gönüllüleri, bölgedeki hasarı tespit etmek için çalışmalara da katıldı.

AFAD ile birlikte esnafa çizme ve su dağıtan Ahbaplar, sel yüzünden bölgede biriken toprak kaldırıldıktan sonra çalışmalarını çok daha hızlı bir şekilde yürüteceklerini açıkladılar.