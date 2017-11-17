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AHBAP borcu ödedi, Recep Sert serbest kaldı (2)

RECEP SERT, HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR ETTİ Recep Sert, rock şarkıcısı Haluk Levent’in borcunu ödemesi sonucunda tahliye edildi

17 Kasım 2017 19:40

RECEP SERT, HALUK LEVENT\'E TEŞEKKÜR ETTİ
Recep Sert, rock şarkıcısı Haluk Levent’in borcunu ödemesi sonucunda tahliye edildi. Cezaevinde rahatsızlanan Sert, Bursa Devlet Hastanesi\'ndeki bir günlük tedavisinin ardından da taburcu oldu. Bir süre önce açtığı \'Esma Waffle\' adlı kafesine işyerine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı.
Recep Sert\'in eşi Esma Sert, \"Borçlarımız vardı. Herkeste olduğu gibi sıkıntılarımız vardı. Biz bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk\" dedi.
\'HALUK LEVENT\'TEN ALLAH RAZI OLSUN\'
Haluk Levent\'e teşekkür eden Recep Sert ise \"Haluk Levent\'ten Allah razı olsun. Borcumuz vardı, ödediler. Bu konuda bizi arayanlar olmadı. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Bey bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor\" ifadelerini kullandı.

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