Ah! Kosmos, Brek, Ağaçkakan, Islandman; Salon sezon programına yeni isimlerle devam ediyor

2010 senesinden bu yana iyi ve kaliteli müzik severlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Salon, konser programına eklediği birçok sanatçı ile hız kesmeden müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.

Salon’a konuk olacak yeni isimlerle deneysel elektronik müzikten indie rock’a, etnik cazdan post rock’a kadar farklı sesleri dinlemek mümkün.

Salon’un yeni sezon programında yer alan sanatçıların şarkılarından oluşturulan çalma listesini dinlemek için tıklayın

Programa eklenen isimlerden, Erik “Ripley” Johnson’ın vokal ve gitarları, Dusty Jermier’in bası, Nash Whalen’in klavyesi ve Omar Ahsanuddin’in davullarıyla saykedelik bir rüya takımı olarak müzikseverin kalbinde taht kuran, Wooden Shjips.

Eski meskenleri San Francisco’da müzik yapmaya başlayan dörtlü, kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 2007’de yayımladı, o günden bugüne saykedelik rock’ı günümüze taşıyan şarkılarını beş albümde topladı.

Grup üyeleri, Velvet Underground ve Neil Young’ı, ayrıca 60’lar saykedelik sahnesini esin kaynakları arasında gösteriyor.

Beş yıllık bir aradan sonra, geçtiğimiz mayısta yayımladıkları ‘V’, Ripley’nin 2017 yazında, siyasi karamsarlığın ve rekor kıran sıcakların buhranını dağıtmak için bestelediği, barışçıl bir başkaldırı niteliğindeki hayalperest şarkılardan oluşan, tam anlamıyla bir “yaz” albümü olarak dikkat çekiyor. Bir süredir Berlin’den kiraladıkları bir karavanla Avrupa’yı turlayan Wooden Shjips, 16 Mart’ta saykedelik rock’ın sakin ve atmosferik tınılarıyla Salon’da olacak.

Salon’un yenileri

Barış Demirel / 20 Ekim 2018 / 22.30

İstanbul caz sahnesinin umut vaat eden trompetçisi Barış Demirel, geleneksel Ortadoğu ve Türk müziğindeki makamların yanı sıra caz, ambient, rock, shoegaze, avant-garde ve Gainsbarre seslerinden etkilendi. 2011’de Roxy Müzik Günleri’nde birincilik ödülünü kazanan, 2012’de ilk maxi-single’ı ‘O.Y.D.H.O.G.Y’i, Ocak 2015’te ise ilk albüm ‘T.E.A.R.’ yayımlayan Barış Demirel, 2015’te bu albümün ilk konseriyle Salon’daydı, şimdiyse ilk teklisi ‘Babamgil’i henüz yayımladığı yeni albümü ‘Fail Play’in lansman konseriyle Salon’a geri dönüyor.

Ah! Kosmos / 25 Ekim 2018 / 21.30

İstanbul-Berlin arasında yaşayan elektronik müzik bestecisi, prodüktör ve ses tasarımcısı Başak Günak’ın ilk kısaçaları ‘Flesh’, 2013’te Müzik Hayvanı'ndan yayımlandı. Tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar hazırlamaya devam ederken, ilk uzunçaları ‘Bastards’ı Alman menşeli Denovali Records etiketiyle dinleyiciye ulaştıran Günak, Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi olan Barbican Hall'da Jonny Greenwood’un açılışını yapan ve aralarında Sonar Festival Barcelona, Berlin CTM Festivali, Tokyo Electronic Music of Arts Festival’in de olduğu birçok yerli ve yabancı festivalde sahneye çıktı. Daha önce de pek çok kez Salon’a konuk olan Ah! Kosmos, “hassasiyet, yumuşaklık, esneklik ve güç” barındıran bataklık imgesinden esinlenerek tasarladığı ikinci albümü ‘Beautiful Swamp’ın lansman konseriyle hayranlarıyla yine Salon’da buluşuyor.

Barlas Tan Özemek / 26 Ekim 2018 / 22.00

İstanbullu prodüktör, şarkıcı, şarkı yazarı Barlas Tan Özemek, müzikle çocuk yaşta tanıştı, sahnede ve stüdyoda Korhan Futacı, Yasemin Mori, Gaye Su Akyol, Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu, Göksel gibi isimlerle çalıştı. 2017’de solo kariyerine başlamasıyla yurtiçi ve yurtdışında konserler verdi. 2017 Haziran’ında ilk teklisi ‘Ayna Kırıldı’ çıktı, bunu Eylül’de yayımladığı ikinci teklisi ve Bülent Ortaçgil’le yaptığı “Kediler” düeti takip etti. Çağrı Sertel, Cem Aksel, Turgut Alpbekoğlu, Berke Can Özcan gibi isimlerden oluşan duayen bir ekibin imzasını taşıyan ‘Yalancılar Kahvesinde’ isimle yeni albümü, akustik ve elektronik dünya arasında yakaladığı uyumla Türkçe sözlü şarkılar dünyasına yepyeni bir soluk getirecek. Albümün ilk konseri ise Salon’da.

Brek / 2 Kasım 2018 / 22.00

Geçtiğimiz yaz yayımladığı ilk albümünden bu yana çok konuşulan İstanbullu prodüktör, lo-fi müzisyeni Brek, Palmiyeler’in ‘Akdeniz’ albümünün prodüktörlüğünü yaptı. Kendi kendine besteleyip kaydettiği ilk uzunçaları ‘TV Juice’ 2018 yazında çıktı. Dream pop, synth pop, new wave ve krautrock sularında yüzen müziği, buğulu ve atmosferik olarak tanımlanan Brek, 28 Eylül’de dinleyici ile buluşan ikinci albümü ‘Mikrodalga Sörfü’yle büyük bir şaşkınlık, hayranlık ve heyecan dalgasına sebep oldu. Şimdiye kadar yalnızca kayıtlarından takip edilebilen müzisyenin canlı performansına dair merakların ortadan kalkacağı ilk konseri, yeni müzik kaşiflerinin vazgeçilmezi Salon’da.

Tuğçe Şenoğul / 3 Kasım 2018 / 22.30

Söz yazarı ve besteci Tuğçe Şenoğul, Gaye Su Akyol’lu Seni Görmem İmkansız ve Serkan Alkan’lı Kahinar ile hayatımıza girdi. Sürekli birbirinin aynısı projelerin türediği müzik dünyasında nev-i şahsına münhasır sesi ve tarzıyla yeni ve iyiyi takip edenlerin kısa sürede sevgilisi oldu. Jakuzi’den Taner Yücel ve Bubituzak’tan Görkem Karabudak prodüktörlüğünde ilk solo albümü ‘Gölgelerinde’nin çalışmalarını 2017’de tamamladı. Albümden paylaştığı ilk sürprizler “Onun Karanlık Huyları” ve “Kaptan” ile takipçilerini iyice meraklandırdı. Aralık 2017’de bu albümü hayranlarıyla Salon’da paylaşan Şenoğul, özleyenler için tekrar Salon sahnesinde.

Ağaçkakan / 10 Kasım 2018 / 22.30

Deneysel hip-hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız, dokuz yıl önce Eskişehir'de bağımsız müzik kolektifi M4NM'i kurdu. 2013 ve 2014'te yayımladığı albümlerden sonra Eylül 2017’de ‘A Naşkvit’ başlıklı bir uzunçalar daha yayımladı. Solo projelerinin yanında, roadside. picnic, Sahtekar, heranherşeyolabilir gibi gruplarda yer alan Ağaçkakan, Armonycoma or slt, Afgan, Emiladil, Oldeaf gibi isimlerin çeşitli şarkıların prodüktörlüğünü üstlendi. ‘A Naşkvit’in canlı performanslarına davulda Kaan Akay, bas gitar ve elektroniklerde Emil Adil eşlik ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki hafızalara kazınan konserlerinin ardından iki tekli yayımlayan ikili, şimdi tekrar Salon’da.

Islandman / 16 Kasım 2018 / 22.00

İstanbullu müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bir hayal aleminin hikâyelerini besteleyen kurmaca bir karaktere büründüğü elektro-akustik üçlü Islandman, zamanın titreşimlerini müziklerine yedirerek yeni ve egzotik tınılar peşinde koşan bir proje. Islandman, 2016’da Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedildi ve ardından ‘Ağıt’ adlı EP’lerini yayımladı. 2017’de ‘Rest in Space’ başlıklı ilk uzunçalarları yine aynı etiketle çıktı. Tolga Böyük’ün solo projesi olarak kurulduktan sonra, bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman, Sunbeat, Apple Flower, Montreux Jazz ve Boom gibi festivallerin ardından 25. İstanbul Caz Festivali’nde Gece Gezmesi’nde sahneye çıktı. Kasım’da ise Salon dinleyicisi ile yeni bir randevusu var.

Şehinşah / 30 Kasım 2018 / 22.00

Türkiye’nin underground sahnesine iz bırakan rap müzisyeni Şehinşah, kendini “memleketsiz bir rapçi” olarak tanımlayan Ufuk Yılmaz’ın projesi olarak hayata geçti. Ailesiyle pek çok şehir gezdikten sonra yerleştiği İstanbul’da, grafiti yaparken tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte rap’le tanışan Şehinşah’ın şarkıları kısa süre içinde kulaktan kulağa yayıldı. İsmi, “kralların kralı” anlamına gelen Şehinşah, rap’in yanında çizgi romanlar da çiziyor, çeşitli dergilerde renklendirme yapıyor. 2000’den bugüne müziğiyle hem dinleyenlere hem de kulvarındaki diğer isimlere ilham veren Şehinşah, Salon’da kalbini, zihnini, öfkesini dinleyici ile paylaşmaya hazırlanıyor.

Tsar B / 7 Aralık 2018 / 22.00

Belçikalı DIY prodüktörü Justin Bourgeus, klasik keman eğitimi aldı ama yeraltı müzik dünyası ve dans pistlerinin cazibesine kapıldı. 2016’da kendi adını taşıyan teklisini piyasaya sürdüğünde FKA Twigs, Azalia Banks ve MIA ile kıyaslanan Tsar B, kendi deyimiyle “gece kadar karanlık bir R&B” yapıyor, dans pisti amatörlerinden profesyonel koreograflara tüm dans tutkunlarını elektronik altyapılı, Ortadoğu nameleriyle bezeli, kimi zaman sert ve öfkeli synth’leriyle harekete geçiriyor. Evi Belçika’daki Pukkelpop ve Brighton’daki Great Escape performanslarıyla yalnızca kulağa değil göze de hitap ettiğini kanıtlayan, görkemli vokaliyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Tsar B, hem Türkiye’deki ilk performansıyla hem de merakla beklenilen yeni albümü ‘The Games I Played’den şarkılarla Salon’da.

Biletler 9 Ekim Salı günü satışta

Salon’un sezon programına eklenen yeni konserlerin biletleri, 9 Ekim Salı günü saat 14.00’dan itibaren Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. (İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.) Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon IKSV’de “Birlikte Güzel” desteğiyle çeşitli konserler de izleyicilerle buluşacak.

Salon İKSV’de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak.

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