Ağzıyla yazıyor, çenesiyle bilgisayar kullanıyor ama...

Mardin’in Nusaybin ilçede yaşayan, doğuştan kolları ve bacakları olmayan Maria Altay, ağzıyla tuttuğu kalemle yazı yazıyor, çenesiyle bilgisayar kullanıyor. Üçköy köyünde ortaöğretim okulu bulunmadığından 4. sınıftan sonra eğitimini sürdüremeyen Süryani Altay, okuma hevesi nedeniyle zaman zaman ailesi tarafından bebek arabasıyla getirildiği ilkokulda derslere katılıyor.

Anlatılanları dinleyip, arkadaşlarının yardımıyla ağzına aldığı kalemle not tutan Altay'ın okuma azmi herkese örnek oluyor.

Tablet bilgisayar kullanıyor

Altay, evde de tablet bilgisayarda oyun oynuyor. Bilgisayarı çenesiyle açan Altay, bu şekilde işlem yapıyor. Altay'ın ailesi tüm engellere rağmen eğitimini sürdürmek isteyen kızlarına yurt dışında protez yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.

‘Okuldaki en güzel yazı Maria'ya ait’

Altay'ın eğitim aldığı Üçköy İlkokulu'ndaki öğretmeni Haşim Yanalak, öğrencileri Altay ile azminden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Dördüncü sınıftan sonra eğitimini sürdüremeyen Altay'ın fırsat buldukça öğrendiklerini unutmamak için okula gelmek istediğini ifade eden Yanalak, "Ailesinin yardımıyla okula gelen Altay, dersleri ilgiyle takip ediyor. 32 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki en güzel yazı Maria'ya ait. O azmi ile herkese örnek" dedi.

Altay'ın annesi Semire Altay da kızının bacakları ve kolları olmadan dünyaya geldiğini ifade ederek, kızının çok akıllı ve zeki bir çocuk olduğunu söyledi.

‘Kızımı protez için yurt dışına götürmek istiyorum’

Çoğu zaman kızının bilgisinden faydalandıklarını dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Kızım tüm ihtiyaçlarını ben, babası ve ablasının desteğiyle yapıyor. Protez yapılması için çok sayıda doktora gittik ancak burada imkan olmadığı söylendi. Kızımı protez yapılması için yurt dışına götürmek istiyorum. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Okulu çok sevdiği halde köyde 5. sınıf eğitimi alabileceği bir okul yok. Okuma yazmayı unutmamak için ilkokula devam etmek zorunda kalıyor. Okuldaki arkadaşları da ona çok yardımcı oluyor."

Maria'nın okul arkadaşı Birbara Çınar da Maria'yı çok sevdiklerini, eğitimini sürdüremediği için üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı