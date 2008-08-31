T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağzıyla balık avlıyor

Edirne’de ‘Dalgıç’ lakaplı Recep Yaygın, olta ve ağ kullanmadan balık yakalamanın zor olduğu Tunca Nehri'nde dişiyle balık avlıyor.

31 Ağustos 2008 03:00

Edirne'nin Murat Mahallesi'nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası 33 yaşındaki inşaat ustası Recep Yaygın, sıkça Tunca Nehri'ne dalıyor.
Yaklaşık 15 saniye suda kaldıktan sonra dişlerinin arasında ve iki elindeki 3 balık ile su yüzeyine çıkıyor. Daha sonra suyun içine girerek tekrar avına devam eden Yaygın, yaklaşık 15 dakikada 1 kilonun üzerinde balık yakalayabiliyor.
Çocukluk yıllarından bu yana nehirde yüzdüğünü söyleyen Yaygın şunları anlattı:
“18 yaşında arkadaşlarımla ağzımla balık yakalayabileceğim konusunda iddiaya girdim. O gün sudan neredeyse hiç çıkmadım ve sonunda dişlerimle balık yakalamayı başardım. Aradan geçen süre içinde sürekli bu şekilde ava devam ettim ve kendimi geliştirdim. Eğer suda uzun süre kalırsam günde yaklaşık 10 kilo balık yakalayabilirim. Burada yakaladığım kefal ve sazan balıklarını ise akşam evimde ailemle birlikte afiyetle yiyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24