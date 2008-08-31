Ağzıyla balık avlıyor

Edirne'nin Murat Mahallesi'nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası 33 yaşındaki inşaat ustası Recep Yaygın, sıkça Tunca Nehri'ne dalıyor.

Yaklaşık 15 saniye suda kaldıktan sonra dişlerinin arasında ve iki elindeki 3 balık ile su yüzeyine çıkıyor. Daha sonra suyun içine girerek tekrar avına devam eden Yaygın, yaklaşık 15 dakikada 1 kilonun üzerinde balık yakalayabiliyor.

Çocukluk yıllarından bu yana nehirde yüzdüğünü söyleyen Yaygın şunları anlattı:

“18 yaşında arkadaşlarımla ağzımla balık yakalayabileceğim konusunda iddiaya girdim. O gün sudan neredeyse hiç çıkmadım ve sonunda dişlerimle balık yakalamayı başardım. Aradan geçen süre içinde sürekli bu şekilde ava devam ettim ve kendimi geliştirdim. Eğer suda uzun süre kalırsam günde yaklaşık 10 kilo balık yakalayabilirim. Burada yakaladığım kefal ve sazan balıklarını ise akşam evimde ailemle birlikte afiyetle yiyoruz.”

