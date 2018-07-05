"Ağzından salya akıyordu, ölüydü" dedi, sokak köpeğini yaktı; polis ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde 2 gün önce mezarlıkta bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili soruşturmada, hayvanı yaktığını itiraf eden mezarlık görevlisi M.A., gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, köpeği bulduğunda ölü olduğunu, ağzından salyalar aktığını, çocukların hastalık kapmasını engellemek amacıyla yaktığını ileri sürdü. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda önceki gün bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, polis araştırma başlattı. 10 Nisan Polis Merkezi'nde oluşturulan özel ekip, mezarlık, park ve çevresinde inceleme yaptı, görevlilerle görüştü. Polisin görüştüğü, Bağlar Belediyesi Yeniköy Mezarlığı ve Parkı'nda görevli M.A., polise köpeği kendisinin yaktığını söyledi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Ben köpeği bulduğumda ölmüştü, ağzından salyalar akıyordu. Yan tarafta, ilaçlama bölümünde bir arkadaşımın yanına gidip durumu anlattım, o da bana karton verdi. Köpeğin bulunduğu yerde çocuklar çok fazla oynuyor, kuduz olduğunu ve onlara bulaşmasını engellemek için ben de yaktım. Tecavüz olayıyla alakam yoktur. Başka bir çalışan arkadaşım da bana şahittir, amacım sadece çocukları korumaktı. Bu yüzden köpeği yaktım."

Polis, M.A.'nın ifadesinde bahsettiği diğer çalışanlar da irtibata geçerek, şüphelinin anlattıklarını sordu. Diğer çalışanla M.A.'nın anlattıklarını doğruladı. Şüpheli M.A., polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.