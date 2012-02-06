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Yaşam

Ağzında emzik elinde raket

Jamie Myskova-Buddell adındaki 18 aylık İngiliz bir bebek, internette tıklanma rekorları kırıyor.

06 Şubat 2012 02:00



T24-  Jamie Myskova-Buddell adındaki 18 aylık İngiliz bir bebek, internette tıklanma rekorları kırıyor.Onun bu kadar çok ilgi çekmesinin sebebi daha konuşmayı öğrenmeden tenis oynamayı öğrenmesi.




Zaman'ın haberine göre, ağzında emzik, elinde tenis raketi ile usta tenisçilere meydan okuyan Buddell'in 90 saniyelik video klibi, 630 binden fazla kişi tarafından tıklandı. Baba Kevin Buddell, evlerinde masa tenisi olduğunu, bu yüzden minik Buddell'in sürekli tenis oynadığını dile getiriyor.


Bebeklerinin el göz koordinasyonunun çok iyi olduğunu aktaran baba Buddell, kendisi ve eşinin de tenisle ilgilendiğini aktarıyor. Aile, tenisçi bebeklerinin medyada gözükmesi için onlarca teklif aldıklarını kaydediyor.

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