Ağzında emzik elinde raket

T24-

Zaman'ın haberine göre, ağzında emzik, elinde tenis raketi ile usta tenisçilere meydan okuyan Buddell'in 90 saniyelik video klibi, 630 binden fazla kişi tarafından tıklandı. Baba Kevin Buddell, evlerinde masa tenisi olduğunu, bu yüzden minik Buddell'in sürekli tenis oynadığını dile getiriyor.Bebeklerinin el göz koordinasyonunun çok iyi olduğunu aktaran baba Buddell, kendisi ve eşinin de tenisle ilgilendiğini aktarıyor. Aile, tenisçi bebeklerinin medyada gözükmesi için onlarca teklif aldıklarını kaydediyor.