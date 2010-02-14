Ağzına salatalık tıkayıp boğmuşlar

T24-Beşiktaş'ta 3 yıl önce başına sert bir cisimle vurulup etkisiz hale getirilen önce iple sonra yastıkla en son da ağzına salatalık tıkanıp boğularak öldürülen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar Çelik'in (62) katil zanlısı olan iki sevgili yakalandı.







Çaldıkları parayı uyuşturucu borçlarına ödeyen zanlılardan Reyhan Y.'nin Çelik'in akrabası olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Gülizar Çelik, 2007 yılında gayrimmenkullarını satmak için Türkiye'ye geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Çelik'in Ortaköy Dereboyu Caddesi Musahip Sokak’taki evinde 29 Ekim 2007 günü cesedi bulundu. Otopsi incelemesi sonucunda Çelik'in başına sert bir cisimle vurulduğu ardından iple boğulduğu ortaya çıktı. Çelik'in ölüp ölmediğinden emin olamayan saldırganların en son kadının ağzına nefes alamaması için salatalık soktuğu anlaşıldı.



Cinayetle ilgili araştarma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelik’in evinin kapısının zorlanmadığını ve evde hırsızlık yapıldığını belirledi. Bu bilgi üzerine ekipler, Çelik’in akrabalarını mercek altına aldı. Sürdürülen çalışmaların ardından, Şişli ve Sarıyer’de 2 ayrı eve operasyon düzenleyen polis, Gülizar Çelik’in akrabası olan Reyhan Y., (37) ile taksicilik yapan sevgilisi Ufuk S’yi (45) gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Reyhan Y’nin 19, sevgilisi Ufuk S’nin de 20 yıldan beri eroin bağımlısı olduğu belirlendi. Gasp ve uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu anlaşılan 2 çocuk annesi Reyhan Y’nin 2000 yılında gasp suçundan tutuklandığı ve cezaevinden 2005 yılında tahliye olduğu, taksicilik yapan sevgilisi Ufuk S’nin uyuşturucudan sabıkası bulunduğu anlaşıldı.





Sorgularında zanlılar, uyuşturucu parası ve biriken borçlarını ödemek için ziyaret amacıyla gittikleri evde Gülizar Çelik’i öldürdüklerini itiraf etti. Zanlılardan Reyhan Y.'nin polise ”Ufuk, akrabam olan Gülizar Çelik, çay demlemek için mutfağa giderken arkasından demir çubukla kafasına vurdu. Kadın yere düşünce çırpınmaya başladı. Bir yandan da ”lütfen beni öldürmeyin”diyordu”dedi.



Zanlıların daha sonra kadını eşofman ipiyle boğup başına yastık dayadığı belirtildi. Evde bulunan 3 bilezik ile evindeki 5 bin Euro'yu aldıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Zanlıların evden çıkmadan önce kadının öldüğüne emin olmak için ağzına salatalık tıkadığı belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.