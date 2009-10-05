'Ağzımın ayarı yoktur, olumsuzluğu söylerim'





T24 - AKP'nin 3. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu'na giren sürpriz isim Doç. Mazhar Bağlı, “kendisini telefonla arayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine siyasete girdiğini, gördüğü olumsuzlukları söyleyeceğini, bu konuda ağzının ayarı olmadığını” söyledi.





Kürt sorunu üzerine çalışmalar yapan, Erhan Özensel ile birlikte yazdığı kitap “Çok Kültürlü Vatandaşlık” adıyla yayımlanan Doç. Dr. Mazhar Bağlı, Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi.





T24'ün cumartesi günü yapılan AKP 3. Olağan Kongresi'nde “yönetime giren sürpriz isim” olarak duyurduğu Doç. Bağlı, NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.





Bağlı, AKP'ye girişi ve Kürt sorunu konusunda, özetle şu açıklamayı yaptı:





“Ben Amerika'daydım, döndüğümde, AKP kongresinin yapılacağı akşam Sayın Başbakan telefonla arayarak beni MKYK'ya almak istediğini söyledi. Ben de bundan şeref duyacağımı söyledim. Demokratik açılım konusunda AK Parti'nin önemli çalışmaları var ve önünü kesmek isteyen kesimler de var. Bu sorununçözümünde sihirli değnek bekleniyor, sabah kalkıldığında sorun çözülmüş olsun istiyorlar. Bu tutum doğru değil ve sosyolojik gerçeklikle bağdaşmıyor. Bu bir süreç işi. Daha yakın zamana kadar Mardin yoluna çıktığınızda 6 noktada arama yapılıyordu. Ancak süreç içinde bunlar son buldu. Dediğim gibi bu bir süreç işi. Sorunun çözümü için karşılıklı tarafların birbiriyle konuşması gerekiyor. Karşılıklı taraf derken, batıdaki insanların kendi aralarında, doğudaki insanların kendi aralarında, daha sonra da batıdakiler ile doğrudakilen karşılıklı konuşması gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanı da, bu yönde çalışmalar yapıyor.”





'Ağzımın ayarı yoktur'





“Katkısı olacağı” umuduyla girdiği siyasette “acemi” olduğunu vurgulayan Bağlı, “Biraz ukalalık edeyim, benim ağzımın ayarı yoktur. Olumsuz gördüğüm durumları söylerim” dedi.



