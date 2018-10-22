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Ağzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildi

Bülent  PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)-İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı

22 Ekim 2018 15:25

Bülent  PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)-İZMİR\'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı.
Aliağa\'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki dün  öğle saatlerinde ailesiyle bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi\'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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