Ağza bibere 2 ay hapis!

T24 - Ağza karabiber sürmek yaralama suçu oldu. Kızının okul arkadaşının ağzına karabiber süren kadın, ‘yaralama’dan 2 ay hapse mahkûm.





İlkokul ikinci sınıfa giden küçük kız öğrencinin ağzına, kendi kızıyla tartıştığı için karabiber süren işkadını, ‘yaralama’ suçundan önce 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra da 2 aya indirilen ceza 1000 lira para cezasına çevrildi. Duygu Sezercan ayrıca 10 bin TL tazminat cezasına da çarptırıldı. Yargıtay da kararı onadı. Böylelikle artık ‘ağza karabiber sürmek’ ‘yaralama’ suçu sayılacak.







Ailesi şoka girdi





4 yıl önce yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Şu an 11 yaşında olan S.T., İstanbul Erkek Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde servis arkadaşı ile tartıştı. İddiaya göre arkadaşının annesi Duygu Sezercan ertesi sabah servise binerek “Kızımla neden tartışıyorsun” diye bağırıp, küçük kızın boğazını sıkarak ağzını açtı ve elindeki karabiberi döktü. Ayrıca küçük kızın gözlerine de karabiber attı. S.T.’nin annesi ve babası olayı duyar duymaz kızlarını hastaneye götürerek, tahriş olan boğazını tedavi ettirdi. Aile, savcılığa da şikâyetçi oldu. Savcı soruşturma sonunda Sezercan hakkında, okul servisine elinde karabiberle binmesi nedeniyle saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğine kanaat getirerek ‘adam yaralamak’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.







Yargıtsy onadı





Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada işkadını Sezercan, küçük kızı sadece uyardığını söyleyerek kendini savundu. Tanıklık eden servis şoförü ise velinin küçük kızın gözüne ve ağzına da karabiber döktüğünü anlattı. Mahkeme, sanığı 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza 1000 lira para cezasına çevrildi. Mahkemenin bu kararı, Temmuz 2010’da Yargıtay tarafından da onandı. Karabiberli saldırı içtihatlara “adam yaralama” suçu olarak geçti.



