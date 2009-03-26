A&G’ye göre AKP yüzde 40’ın altında

Geçen yerel seçimde en doğru tahmini yapan A&G Araştırma Şirketi, seçime bir hafta kala halkın nabzını tuttu. Buna göre beş yıl önce yüzde 41.67 oranında (İl Genel Meclisi) oy alan AKP’nin oyu 29 Mart’ta yüzde 39.8’e inecek.





A&G araştırma şirketinin 44 ilde 5 bin 412 kişiyle CNN TÜRK için yaptığı araştırma, bugün bir milletvekili genel seçimi olsa AKP’nin yine birinci parti olacağını gösterdi. AKP’nin 2007 seçimlerine göre oy oranı ise düştü. Araştırma; 21-22 Mart arasında Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 44 il ve 213 ilçede bunlara bağlı 307 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 703’ü kadın toplam 5 bin 412 denekle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.



Oylar neye göre?



Çalışmanın yürütüldüğü 44 il şöyle: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.



Oranlar



Araştırmaya göre belediye başkanlığı seçimlerinde AKP’nin oy oranı 32.4, CHP’nin 22.2, MHP’nin 13.7, kararsızlarınki de 17.1. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP’nin oy oranı 39.1, CHP’nin 26.8, MHP’nin 16.5 olarak belirlendi. İl Genel Meclisi sonuçlarında da AKP’nin oy oranı 33.1, CHP’nin 22, MHP’nin 16.8, kararsızlar 16.8. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP’nin oy oranı 39.8’e, CHP’ninki 26.4’e, MHP’ninki 15.7’ye yükseldi.



44 ilde yapıldı



Araştırmaya göre, AKP ve DTP seçmeninin tercihinde ideoloji ön plana çıkıyor. AKP’lilerin yüzde 61,8’i, DTP’lilerin ise yüzde 83,3’ü partiye oy veriyor. CHP ve MHP ise bu seçimdeki oy artışını adaya borçlu; CHP seçmeninin yüzde 51,2’sinin, MHP seçmeninin yüzde 55,3’inin oy verme nedeni aday.



CHP, MHP, DTP ve SP seçmeni için oy vereceği partinin siyasi düşüncesi önemli. Ancak AKP seçmeni oyunu yüzde 47,3 oranında partinin yaptığı hizmetler, yüzde 39,1 oranında ise partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan için veriyor. CHP eğitim düzeyi düşük kişilerden de oy almaya başlıyor. Araştırma partilerin seçmen profillerine ve değişimlerine dair de çarpıcı saptamalar ortaya koyuyor. Örneğin; eğitim düzeyi yükseldikçe AKP’nin oyları düşüyor. Ancak CHP ilk kez bu seçimde eğitim düzeyi düşük kişilerden de önemli oranda oy almaya başlıyor. Bir önceki seçime göre değişiklik gösteren bir başka nokta da kırsal kentsel oy dağılımı. AKP’nin kırdaki ezici çoğunluğu azalırken, CHP ve MHP kırdaki oylarını artırdı..



2007’deki durum



2007’de yapılan genel seçimlerde Türkiye genelinde AKP 46.58, CHP 20.88, MHP 14.27 oranında oy almıştı.



AKP, CHP ve MHP’nin 5 yıl önceki oy oranları



28 Mart 2004’te yapılan yerel seçimlerde il genel meclisi seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde AKP 41.7, CHP 18.2, MHP 10.5 oranında oy almıştı. Yine 2004’teki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre ise partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranları şöyle: AKP 40.2, CHP 20.7, MHP 10.1...

