-AĞVA'DA SEL İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Şile'nin Ağva Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınında bazı evler hasar gördü, bu evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 04.00-05.00 saatleri arasındaki yoğun yağışın ardından dere seviyesindeki yükselme sonucu Ağva Mahallesi'nde özellikle Göksu Deresi girişindeki kısımlarda ciddi bir taşkının yaşandığını söyledi. Yeşilçay Derisi'nde aynı sorunun yoğun şekilde yaşandığını ve her iki noktada tahliye işlemlerini başlattıklarını anlatan Tabakoğlu, tahliye işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kıyı Kurtarma ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti. Bu tahliyeler yapıldıktan sonra evleri tahrip olan, su altında kalan vatandaşları İstanbul Şile Kanan İlköğretim Okulunda barındırdıklarını ifade eden Tabakoğlu, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını çözdüklerini, bu konuda Kızılayın bir destek ekibi gönderdiğini, İstanbul Büyükşehir ve Şile belediyelerinin gerekli müdahaleleri yaptığını bildirdi. Tabakoğlu, yağışın devam etmemesi neticesinde sel baskınının daha ciddi zararlara sebebiyet vermediğini, ancak maddi zararın bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: ''Batan ve denize sürüklenen tekneler var. 20 adet evin tamamen hasar gördüğünü, 20-30 adet evin de nispeten tamir edilmek suretiyle hasarının giderileceğini tespit ettik. Ağva'nın girişinde Roman vatandaşların oturduğu bölge yoğun olarak zarar gören bölgelerden biri. Zaten 2011 yılı içinde TOKİ ile o bölgede bir dönüşüm projemize başlayacağız, ama bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin kış koşullarını düşünmek durumundayız. Onunla ilgili çalışmalarımız ve onları kışa hazırlama mecburiyetimiz var. Şimdilik yapacağımız, hasar sonrası acil tedbirlerimiz, öncelikli olan ihtiyaçları telafi etmek, sonra da kalıcı çözümler üretmek.'' Vatandaşların, üç gün okulda barınacağını, daha sonra Belediyeye ait bir mekanda misafir edileceklerini ifade eden Tabakoğlu, sonra da daha kalıcı, bir yıl idame edecekleri bir alanda çözüm üretmeye çalışacaklarını söyledi. Tabakoğlu, ''250 kişilik, yoğun şekilde mağdur olan vatandaşımız var. Bunların yarısı çocuk. Ağva merkezdeki birçok binanın alt katında maddi hasarlar var. Vatandaşlara temizleme ve su çekme konusunda yardımcı oluyoruz. Şu an için sorun yok. Hava muhalefeti daha iyi bir havaya doğru dönüyor. Bu da şunu gösteriyor Ağva her zaman yoğun su baskını olan bir yer'' diye konuştu.