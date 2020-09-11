Ağustos ayında kartla yapılan ödemeler geçen yıl göre yüzde 22 artarak 102 milyar liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 102 milyar liraya ulaştı. Kartlarla yapılan her beş ödemenin ikisi banka kartlarıyla gerçekleşti. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya, yapı malzemeleri ve mobilya/dekorasyon sektöründe gerçekleşti.

Ağustos ayı sonunda Türkiye’de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 248.6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 arttı.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 101.6 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 83.8 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 17.8 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

Geçmişte maaş kartı olarak adlandırılan ve sadece para çekmek için kullanılan banka kartları günümüzde ödemelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Bugün internetten yapılan ödemelerden simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadart üm ödemelerde banka kartlarının kullanıldığı görülüyor.

Ağustos ayında banka kartlarıyla 225 milyon adet ödeme yapılırken toplam ödemelerin yüzde 37’sinde banka kartları kullanıldı. 10 yıl önce her 10 kartlı ödemeden 1.0'i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her 5 kartlı ödemeden 2.0'si artık banka kartlarıyla yapılıyor.

Kartlı ödemelerde, 2020 yılının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde,“elektronik eşya”nınyüzde 78 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü.

“Yapı malzemeleri” yüzde 49, “mobilya/dekorasyon” yüzde 33, “market-gıda” yüzde 28 ve“sağlık/kozmetik” sektörüyüzde 27 büyüme ilekartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.





