"Ağustosta teğmen olacaktım, şimdi hemşirelik okuyorum"

Maltepe Askeri Lisesi’nini bitirip Kara Harp Okulu’na giren ve birinci sınıfı bitirdikten sonra yapılan sağlık muayenesinde ’Askeri öğrenci olamaz’ raporu verilen Kütahyalı 22 yaşındaki Ali Kolay, raporun gerçek dışı olduğunu öne sürerek, "Harp Okulu’ndan ayırmasalardı önümüzdeki Ağustos ayında teğmen olacaktım. Şimdi üniversitede hemşirelik okuyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kütahya’da yaşayan Ali Kolay, kendisinin de darbe girişiminde bulunan ’Fethullahçı Terör Örgütü’ mağduru olduğunu söyledi. 2008 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ne girdiğini ve 2012 yılında mezun olup Kara Harp Okulu’nda eğitme başladığını anlatan Ali Kolay şöyle devam etti:

"2008 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ne girerken yapılan sağlık kontrolünde hiçbir kusurum çıkmadı. 2012 yılına kadar da hiçbir büyük sağlık sorunu yaşamadım. 2012 yılında mezun olmamıza bir ay kala bizi Harp Okuluna geçişte yine sağlık kontrolüne aldılar. Orada da hiçbir sorun yaşamadık. Kara Harp Okulu birinci sınıfı bitirdikten sonra bize topçu ya da tankçı gibi sınıflara ayırmak için sınıflandırma adı altında sağlık muayenesine tabi tuttular. Normalde ikinci sınıftan sonra bu muayene yapılıyordu. Muayenede 11 klinikten 9 tanesinde sağlık kusurum çıktı ve hakkımda askeri öğrenci olamaz kararı verildi."

"Askeriyede asılsız rapor verildiğini ve doktorların anlaşmalı olduğunu düşünüyorum "

Hiçbir sağlık probleminin olmamasına rağmen kendisine verilen olumsuz sağlık raporuyla Kara Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ali Kolay şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıfta okuduğunu söyledi. Kolay, "Üniversiteye kayıt yaptırırken de sağlık raporu aldım. Öncesinde ben merak ederek bir hastaneye giderek Check-up yaptırdım ve sonuçlarımın hepsi temiz ve sorunsuz çıktı. Askeriyede asılsız rapor verildiğini ve doktorların anlaşmalı olduğunu düşünüyorum. Zaten muayene öncesi takım komutanlarımız odaya giriyordu. Ön konuşma yaptıktan sonra bizleri alıyorlardı" diye konuştu.

"Seni hangi abi gönderdi"

Maltepe Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra Kara Harp Okulu’na girdiğini ve burada ilk olarak kendilerini İzmir’de 1,5 ay süreli kampa aldıklarını anlatan Ali Kolay, "İntibak kampında askeri liselerden gelen öğrencilerin bazı konuşmalarına şahit olduk. Kendi aralarında ’Seni hangi abi gönderdi, hangi evlere gidiyordun? Ben o abiyi tanıyorum’ şeklinde konuşmaları oldu" dedi.

Askeri okul sürecisinde birçok öğrenciye çeşitli iftiralar atıldığını da öne süren Ali Kolay, "Bizim asıl istediğimiz iadeyi itibar ve bize bunu yapan insanların adaletin gerektirdiği cezayı almalarıdır" diye konuştu.