Ağustos’ta kurulan şirket sayısı yüzde 26.91 arttı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Ağustos ayında kurulan şirket sayısının önceki aya göre yüzde 26.91; kapanan şirket sayısının da yüzde 11.74 arttığı belirlendi.

TOBB’un Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere (küçük şirket ler) ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 26.91, kooperatif sayısında yüzde 9.46 küçük şirket sayısında yüzde 14.71 artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11.74 arttı. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 21.49 kapanan küçük şirket sayısı da yüzde 17.87 azaldı.

Açılan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.46 artış oldu

2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 47.46, kurulan kooperatif sayısında yüzde 30.65 kurulan küçük şirket sayısında yüzde 15.61 artış yaşandı. 2017 yılı Ağustos ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 105.40 kapanan küçük şirket sayısı yüzde 13.69 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 1.04 azaldı.

2017 yılının ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 8.43 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14.75 kurulan küçük şirket si sayısı yüzde 13.80 artarken aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 27.88; kapanan küçük şirket sayısı yüzde 3.18 arttı. Kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 8.36 azaldı.

2017 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 6 bin 674 şirket ve kooperatifin yüzde 81.02’si limited şirket, yüzde 17.74’ü anonim şirket, yüzde 1.21’i ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35.81’i İstanbul, yüzde 11.45’i Ankara, yüzde 6.26’si İzmir’de kurulurken Bayburt dışındaki tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ağustos’ta kurulan şirketlerin sermaye toplamı, yüzde 73.91 arttı

2017 yılı ilk sekiz ayında toplam 48 bin 717 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 534 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 44.61’ini 8 bin 542 anonim şirket ise yüzde 55.38’ini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 73.91 arttığı belirlendi.

Faaliyet alanlarına göre şirketler

2017 Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 1’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 193’ü inşaat, 847’i imalat sektörünü faaliyet alanı olarak belirledi. 2017 Ağustos ayında kurulan küçük şirketlerin bin 21’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 955’i inşaat, 319’u imalat sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 411’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207’si inşaat, 140’ı imalat sektöründeydi.

Bu ay kapanan küçük şirketlerin 594’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171’i inşaat, 137’si imalat sektöründeydi.

2017 Ağustos ayında kurulan 81 kooperatifin 42’si konut yapı kooperatifi, 8’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 7’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk sekiz ayında kurulan 630 kooperatifin 280’i konut yapı kooperatifi, 83’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 57’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

Ağustos’ta 644 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2017 Ağustos ayında kurulan 644 yabancı ortak sermayeli şirketin 310’u Türkiye, 72’si Suriye, 52’si Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur. 2017 yılının ilk sekiz ayında ise yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşu sayısı 3bin 958’e ulaştı. Bu şirketlerin bin 369’u Türkiye, 802’si Suriye, 291’i Suudi Arabistan ortaklardan oluştu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80.31’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

