Ağustos'ta kurulan küçük işletme sayısı yüzde 44.40 azaldı

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Ağustos ayında kurulan küçük işletme sayısı bir önceki aya göre yüzde 44.40, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 3.55 azaldı.

TOBB’un Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere (küçük şirket ler) ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 19.92 ve küçük şirket sayısında yüzde 16.41 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 25.68 arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.04, kapanan kooperatif sayısı yüzde 16.19 kapanan küçük şirket sayısı da yüzde 3.55 azaldı.

Kurulan şirket sayısında, 2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 17.44, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44.40 azalma olurken, kooperatif sayısı yüzde 14.81 arttı.

Kapanan şirket sayısı, Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.90 kapanan kooperatif sayısında yüzde 7.37 düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56.18 arttı.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 21.65 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18.41 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21.63 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 12.32 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12.34 azalırken olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 578 arttı.