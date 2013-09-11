Ağustos ayında 26 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ağustos’ta 26 kadın cinayeti işlendi. Ağustos ayında öldürülen kadınların yüzde 30’u boşanmak istediği için katledildi. Kadınların yüzde 23’ü kıskançlık, yüzde 8’i ekonomik sebepler ve yüzde 4’ü de bir erkeği reddettiği için öldürüldü.

Öldürülen kadınların yüzde 12’sininse öldürülme sebebi tespit edilemedi. Ağustos’ta öldürülen 26 kadının yüzde 57’si ateşli silahlarla vurularak yaşamını yitirdi. Yüzde 20’si kesici aletlerle, yüzde 15’i darp edilerek ve yüzde 4’ü ise yakılarak öldürüldü.

Eski koca cinneti: 3 ölü, 2 yaralı



Burdur’da Hasan Küçük, eski eşi Gamze Kaya, baldızı Dudu Erez ve babası Mustafa Küçük’ü 5 yaşındaki kızı S’nin gözleri önünde öldürdü, olaya müdahale etmeye çalışan 1 kişiyi yaralayan Küçük, intihara kalkıştı. Katliama şahit olan 5 yaşındaki S. Küçük olay yerinden “Babam önce dedemi vurdu, ardından da kalbine ateş etti” dedi.