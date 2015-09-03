Ağustos'ta 158 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin takip ettiği verilere göre, Ağustos ayında 158 işçi iş kazasında hayatını kaybetti. Ölümlerin en yoğun olduğu iş kolları tarım, inşaat ve taşımacılık oldu.

Zete'de yer alan habere göre; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Ağustos ayında en az 158 işçinin, 2015 yılının ilk 8 ayında ise en az 1138 işçinin yaşamını yitirdiği ifade edilen raporun detayları şöyle: Tarım, Orman işkolunda 39 emekçi; İnşaat, Yol işkolunda 37 işçi; Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Madencilik işkolunda 9 işçi; Metal işkolunda 8 işçi, Konaklama, Eğlence işkolunda 8 işçi, Enerji işkolunda 7 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 7 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 6 emekçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 4 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 2 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi can verdi…

Ölümlerin en yoğun olduğu iş kolları tarım, inşaat ve taşımacılık oldu. Ağustos ayı fındık mevsimi olduğu için tarım sektöründe yaşamını yitiren 39 emekçinin 12’sinin fındık işçisi ya da fındık bahçesi olan çiftçiydi.

İnşaat sektöründe, Ağustos ayında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, Maltepe Turkcell akıllı binası, Ankara Büyükşehir Belediyesi metro istasyonu, Samsun SGK İl Müdürlüğü, Ankara Oran One Towers AVM ve Menemen’de viyadük inşaatında gerçekleşen iş cinayetleri öne çıktı.

Ağustos ayında yaşamını yitiren 158 emekçinin 134’ü işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 21’i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 3’ü esnaflardan olmak üzere 24’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme/göçük, düşme ve elektrik çarpmasından dolayı can verdi. İş cinayetlerinde tespit edilebilen nedenlerin başında ulaşım sorunu geliyor. İşçiler servislerle ya da kendi imkânlarıyla ulaşımdayken hayatlarını kaybediyor.

Ağustos ayında bu nedenlerin yanında elektrik çarpmasına bağlı iş cinayetlerinde artış yaşandı. Enerji, metal ve inşaat başta olmak üzere dokuz iş kolunda elektrik çarpmasına bağlı iş cinayetleri tespit edildi.

Ölümlerin yaşlara göre dağılımı ise şöyle:

Ağustos ayındaki iş cinayetlerinde 10 çocuk ve 28 yaşlı işçi yaşamını yitirdi. 14 yaş ve altında 2 işçi, 15-17 yaş aralığında 8 işçi, 18-27 yaş aralığında 34 işçi, 28-50 yaş aralığında 77 işçi, 51 yaş ve üstünde 28 işçi, yaşı tespit edilemeyen 9 işçi hayatını kaybetti.

Ağustos ayında iş cinayetlerinde 4 göçmen işçi yaşamını yitirdi.

Gürcü fındık işçisi İrakli Hchetia, Sakarya Akyazı’da çalıştığı bahçe sahibine ait evde konakladığı odada ölü bulundu. Suriyeli demir doğrama işçisi Lezgin Muhammed, İzmir Menemen’de aparmanın 3.katına profil çekerken demirin yüksek gerilim hattına teması sonucu akıma kapıldı.