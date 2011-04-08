-AĞUSTOS DIŞINDA DA ÖĞRETMEN ATAMALARI ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, gerekli görülen hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da öğretmen ataması yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, öğretmen atamalarının yılda bir defa ağustos ayında yapılmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Bundan sonra öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılacak. Ancak bakanlıkça gerekli görülen hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama gerçekleştirilebilecek.