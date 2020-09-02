Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan

Ağustos ayında gıdada fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22.44'le patlıcan olurken, patlıcanı, limon, kıvırcık salata, kabak ve salatalık izledi.

AA’nın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 90’nın perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Buna göre ağustosta Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyve alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 22,44 ile fiyatı en fazla pahalanan ürün oldu. Aynı grupta yüzde 19,17 ile limon, yüzde 15,47 ile kıvırcık salata, yüzde 11,87 ile kabak, yüzde 10,15 ile salatalık fiyatı artan diğer ürünler olarak sıralandı.

Gıdada fiyatı azalanlar ise, yüzde 11,57 ile yaş üzüm, yüzde 9 ile armut, yüzde 7,22 ile patates ve yüzde 7,04 ile bamya olarak sıralandı.

Ulaştırma ve Haberleşme grubunda fuel oil fiyatı yüzde 7.86 artarken, şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 16,06 azaldı.