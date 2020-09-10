Ağustos ayında THY yolcu sayısı yüzde 64.6 düştü, 2.6 milyon yolcu seyahat etti

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Ağustos 2020 ve Ocak-Ağustos dönemi yolcu sayılarını iletti. Buna göre, THY'de yolcu sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.6 düştü, bu dönemde 2.6 milyon yolcu seyahat etti.

THY'nin KAP'a bildirdiği Ağustos ve Ocak-Ağustos trafik sonuçları şu şekilde:

* Yolcu sayısı Ağustos'ta geçen yıl aynı aya göre yüzde 64.6 düşüşle 2.6 milyon oldu.

* Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 47.1 düşüşle 1.49 milyon, dış hatlarda yüzde 75.4 düşüşle 1.14 milyon oldu.

* Yolcu doluluk oranı Ağustos'ta geçen yıl aynı aya göre 17.2 puan düşüşle yüzde 67.6 oldu.; doluluk oranı iç hatlarda yüzde 75.8, dış hatlarda yüzde 65.2 olarak gerçekleşti

* Arz edilen koltuk km Ağustos'ta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 65.9 düşüşle 6.1 milyon oldu.

Sekiz ayda 19.24 milyon kişi uçtu

* Yolcu sayısı Ocak-Ağustos'ta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 61.3 düşüşle 19.24 milyon oldu.

* Yolcu sayısı Ocak-Ağustos'ta iç hatlarda yüzde 55.1 düşüşle 9.34 milyon, dış hatlarda yüzde 65.7 düşüşle 9.89 milyon oldu.

* Yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos'ta geçen yıl aynı döneme göre 7.5 puan düşüşle yüzde 73.8 oldu.; doluluk oranı iç hatlarda yüzde 78.4, dış hatlarda yüzde 72.9 olarak gerçekleşti

* Arz edilen koltuk km Ocak-Ağustos'ta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 59.2 düşüşle 50.59 milyon oldu.

* Taşınan kargo-posta, Ağustos'ta yüzde 11 azalışla 115,960 ton, Ocak-Ağustos'ta yüzde 3.3 azalışla 950,164 ton olarak gerçekleşti

* Ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 357 oldu.